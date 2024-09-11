جريمة بشعة.. مقتل شاب بطعنات آلة حادة في غليزان

إهتزت صبيحة اليوم الأربعاء بلدية عمي موسى بولاية غليزان، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 34 سنة. بعدما تلقى عدة طعنات قاتلة بآلة حادة على مستوى القلب وسط سوق المواشي. عجّلت بوفاته قبل وصوله للمستشفى المختلط المجاهد الحاج بن علة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحية تلقى طعنات مباغتة من قبل الجاني بآلة حادة على مستوى القلب والثانية باليد والثالثة بالفخذ ورابعة على مستوى الحوض. لتتدخل عناصر الحماية المدنية لتحويل الضحية في حالة حرجة إلى مصلحة الإستعجالات. حيث أكد الطبيب المناوب أنه متوفي. ليحوّل إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى في انتظار عرض جثته على الطب الشرعي.

فيما تمكنت مصالح الأمن بداىرة عمي موسى من القبض على الجاني الذي فر باتجاه دوار المسايسية. والتحقيقات متواصلة مع القاتل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إرتكابه لهذه الجريمة الشنعاء.