جريمة تقشعر لها الأبدان.. سيدة تقتل طفليها خنقا

أقدمت سيدة على قتل طفليها خنقا، اليوم الجمعة، في جريمة بشعة هزّت الشارع الأردني.

وحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن: فإنه “ورد ظهر اليوم بلاغ من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين”.

وأضاف ذات المسؤول: “تمّ التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة”.

كما تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء، حسب ذات المتحدث.

وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن الأم من مواليد 1975، وقامت بقتل طفليها، واللذان يبلغان من العمر 6 و8 سنوات خنقا بالمنزل.

وشهد الأردن جريمتي قتل قبل أسابيع راح ضحيتها أطفال أبناء، حيث أقدم مواطن على قتل طفليه ضربا في مدينة الرمثا. وقتل آخر اثنين من أبنائه رميا بالرصاص في عجلون.

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