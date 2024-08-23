جريمة تهز العراق.. مقتل فنان شهير

أعلنت السلطات العراقية عن مقتل الفنان براق المهنا، نتيجة خلافات عائلية، في منطقة الزعفرانية غربي بغداد.

وحسب وسائل الإعلام العراقية، أطلق مسلح على دراجة “وهو شقيق زوجة الضحية”، النار على سيارة المهنا، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن الضحية هو المطرب العراقي الشاب براق المهنا، الذي حاز على شهرة واسعة. بفضل مشاركته في برامج غنائية عدة وصوته الجميل.

كما تم القبض على والد القاتل وزوجة المهنا بتهمة التحريض على القتل واستدراج القاتل إلى منزلهم.

حيث توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث، ونقلت جثة المهنا إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقد أثار الحادث صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والجمهور، خاصة أن المهنا كان يُعتبر نجم الطفولة بعد ظهوره في برنامج مواهب العراق.