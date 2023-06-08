جريمة داخل حديقة ألعاب فرنسية.. هذا هو منفذ الهجوم

كشف الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن هوية منفذ الهجوم بسكين في بلدة أنسي الفرنسية.

وأصيب 7 أشخاص من بينهم 6 أطفال بجروح في هجوم بسكين في مدينة أنسي في الألب الفرنسية.

وأوضحت الشرطة، أن المهاجم في حادث بلدة أنسي في الألب الفرنسية مواطن سوري يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا.

وتحقق السلطات في هوية المهاجم التي لم يتم التأكيد منها بعد، بحسب المصدر الذي أضاف إن منفذ الهجوم لا تُعرف له سوابق.

وهاجم رجل مسلح بسكين مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالي 3 سنوات عند الساعة 9:45 صباحا.

وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم “اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن”.

وذكر أن الهجوم جرى في حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شرقي فرنسا والدوافع مجهولة.

وأشار إلى أن 3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن بالمدينة الفرنسية.