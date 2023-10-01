جريمة شنعاء تهز البليدة.. مجهولون يقتلون شابا بطعنات في القلب

شهد شهر سبتمبر وقوع 3 جرائم قتل بولاية البليدة، آخرها اليوم الأحد. حيث إستيقض سكان منطقة بن صاري الشبلي بالبليدة على جريمة قتل شاب تم طعنه من قبل مجهول عدة طعنات على مستوى القلب أردته قتيلا في عين المكان.

وحسب مصدر موثوق “للنهار” فإن مناوشات وقعت ما بين ليلة السبت إلى الأحد بين مجموعة من الشباب. إستعملت فيها الأسلحة البيضاء، حيث تعرض الشاب البالغ من العمر 22 سنة إلى طعن.

وفي فجر من اليوم الأحد تم العثور على هذا الأخير ميتا بإحدى بساتين المنطقة. بعد أن تعرض إلى نزيف حاد.

من جهتها مصالح الدرك الوطني رفقة الشرطة التقنية التابعة للدرك الوطني بالمنطقة فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة السبب الحقيقي لوفاة الضحية. كما تنقلت مصالح الحماية المدنية ببوعينان إلى عين المكان. حيث تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ جثث بمستشفى بوفاريك