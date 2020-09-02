جريمة شنعاء تهز باش جراح.. وفاة عشريني طعنا أمام المركز التجاري “حمزة”

أخبار الجزائر
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جريمة شنعاء تهز باش جراح.. وفاة عشريني طعنا أمام المركز التجاري “حمزة”
بقلم نسرين محفوف

لقي شاب عشريني مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، بطعنات خنجر، أمام المركز التجاري “حمزة” في بلدية باش جراح، بالجزائر العاصمة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أون لاين” لحد الساعة، فإن الضحية يدعى ز.غ، يبلغ 25 سنة، ويقطن حي لاقلاسيار بالعاصمة.

وأفادت ذات المعلومات، عن وقوع مناوشات أمس بين الضحية العامل كبائع في أحد المحلات التجارية المحاذية للمركز التجاري “حمزة” والجاني.

وبعد احتدام النقاش، قام الجاني اليوم الأربعاء، بالترصد للضحية، حيث وجه له طعنة سكين غادرة على مستوى القلب.

وقام المواطنون المتواجدون في مكان وقوع الحادث بنقل الضحية الى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابة.

وفور وقوع الحادث، طوقت المصالح الأمنية المكان، لمباشرة التحريات من أجل الوقوف على حيثيات وملابسات هذه الجريمة الشنعاء.


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