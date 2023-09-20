جريمة شنعاء.. رب عائلة يقتل زوجته وإبنيه في غليزان

إهتز زوال اليوم الأربعاء، حي دلاس وسط مدينة غليزان على وقع جريمة قتل راح ضحيتها 3 أفراد من عائلة واحدة أحدهم من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمر يتعلق إمرأة في الستنيات من العمر. وشابة في الثلاثنيات من العمر وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في العشرينات من العمر. وجدو غارقين في دمائهم بعد تعرضهم لإصابات بواسطة ألة حادة.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن وكيل الجمهورية المختص إقليميا تنقل إلى مسرح الجريمة وأمر بفتح تحقيق. في حين باشرت مصالح الأمن تحرياتها للوصول إلى الجاني الذي تم إلقاء القبض عليه بعدما كان في حالة فرار وهو رب عائلة يعاني من إضطرابات نفسية.

مصالح الحماية تدخلت في مسرح الجريمة لتحويل جثث الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان.