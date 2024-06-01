جريمة شنعاء.. رجل يقتل شقيقه بسكين بسبب مناوشات

اهتز الشارع المحلي ببلدية التلاغمة على وقع جريمة راح ضحيتها شخص في العقد الرابع من العمر على يد شقيقه. في حين أصيبت والدتهما بسكتة قلبية وهي في حالة صحية صعبة.

في التفاصيل تفيد معلومات اولية بهذا الشان بان الامر يتعلق ببادئ الامر بطعن شخص لاخيه بحي النسيم اثر نقاش بينهما. انتهى باقدام المشتبه فيه على طعن الضحية شقيقه بسكين( منزلي ). أرداه قتيلا بسبب عمق الاصابة بالأداة المستعملة في الحادثة على مستوى البطن .

وبحسب مصدر محلي فإن والدتهما من جهتها تعرضت لمضاعفات قلبية. تسببت بتحويلها للعيادة المتعددة الخدمات لتبقى في العناية المركزة وحالتها صعبة.