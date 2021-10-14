جريمة شنعاء.. زوج يقتل زوجته بـ16 طعنة خنجر في المدية

إهتزت اليوم بلدية القلب الكبير بولاية المدية، على وقع جريمة شنعاء راحت ضحيتها ربة عائلة في العقد الرابع من العمر. حيث قتلت على يد زوجها.

تفاصيل القضية وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإت المرأة لقيت حتفها اليوم الخميس بعد تلقيها لطعنات خنجر غادرة من زوجها ووالد أبنائها الأربعة. داخل منزلها العائلي ببلدية القلب الكبير. وهي أم لأربعة أولاد.

طالع أيضا

وأضافت ذات المصادر، أنه وقعت مناوشات بين المرأة وزوجها، بسبب خلافات عائلية، اين أحضر خنجرا وأخذ يطعنها في عدة مناطق مختلفة من الجسم، أين تلقت 16 طعنة أردتها قتيلة. كما أن الزوج تعرض لجروح هو الآخر نتيجة مقاومة الزوجة له. ليتم نقل الضحية من طرف أهلها جثة هامدة إلى المستشفى.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp