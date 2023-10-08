جريمة شنعاء.. شاب يقتل كهلا بالرصاص على مستوى الرأس بالبليدة

إهتز سكان سيدي عيسى ببلدية اولاد يعيش في ولاية البليدة على وقع جريمة قتل أخرى راح ضحيتها كهل بعد تعرضه إلى طلقات نارية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تعرض كهل إلى 3 طلقات نارية على مستوى الرأس أردته قتيلا في عين المكان. لتكون بذلك الجريمة الخامسة بالولاية في ظرف شهر ونصف.

وحسب شهود عيان الذين أوردوا الخبر “للنهار”، فإن مناوشات وقعت بين شاب وكهل على مستوى حي 200 مسكن. وتطورت الأمور إلى أن قام المتهم بإخراج مسدس وإطلاق النار على الضحية الذي أصابه بشكل مباشر على مستوى الرأس. كما تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى فرنس فانون. لكن هذا الأخير لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.

وعلى الفور تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، أين تم فتح تحقيق معمق لتحديد هوية الجاني الذي يبقى في حالة فرار