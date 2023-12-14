جريمة شنعاء.. شاب يقتل والده وجاره بساطور في الوادي

اهتز الشارع المحلي لولاية الوادي صبيحة اليوم الخميس. على وقع جريمة شنعاء بطلها ومنفذها شاب في مقتبل العمر من قرية هبة ببلدية الرقيبة.

وأقدم الجاني على قتل والده بواسطة ساطور. كما أقدم على طعن جاره بسكين ليرديهما جثث هامدة في عين المكان.

فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمق لمعرفة أسباب وتفاصيل الجريمة وحثياتها .

من جهتها إستنكر الشارع و المجتمع المحلي هذه الحادثة التي تعد غريبة وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المنطقة. التي تقدس وتعطي قيمة للوالدين.