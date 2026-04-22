جريمة شنعاء.. مقتل تلميذ على يد زميله داخل ثانوية بأم البواقي

اهتزت ثانوية أسماء بنت أبي بكر بولاية أم البواقي، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها تلميذ على يد زميله.

وشهدت ثانوية أسماء بنت أبي بكر جريمة قتـل من طرف تلميذ أقدم على قتل زميله في الدراسة. بعد مشادات كلامية بينهما لتتطور إلى شجار بالأيدي لأسباب مجهولة. ما نتج عنه اختناق الضحية بسبب الشجار.

الضحـية يبلغ من العمر 17 سنة - رحمه الله -، يدرس في السنة الثانية ثانوي – شعبة علوم تجريبية، تم نقله على جناح السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة. حيث لفظ أنفاسه عند الوصول مباشرة. فيما باشرت مصالح الامن التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة.

