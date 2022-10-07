جريمة شنعاء.. مقتل شاب بطعنات خنجر بأولاد يعيش في البليدة

شهد حي 402 مسكن ببلدية اولاد يعيش بالبليدة جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر طعنا بأسلحة بيضاء من قبل جماعة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد وقعت الجريمة الشنعاء على الساعة السابعة ونصف مساء أمس الخميس. راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 25 سنة بعد أن تعرض لعدة طعنات بواسطة أسلحة بيضاء مست مختلف أنحاء جسمة.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن 3 أشخاص أقدموا على طعن الضحية بعدما وقع خلاف بين الضحية والمشتبه فيهم. حيث دخلو في مناوشات كلامية معه قبل أن تتطور الامور ويتم الاعتداء على الشاب الذي أصيب إصابات بليغة ونزيف حاد أدت إلى وفاته متأثرا بجراحه. من جهتها مصالح أمن دائرة اولاد يعيش قامت بالتنقل إلى مصرح الجريمة. وفتح تحقيق معمق لتحديد هوية الجناة و السبب الحقيقي لارتكاب الجريمة.