جريمة شنعاء.. مقتل شخص بـ13 طعنة خنجر والقاتل في حالة فرار بغليزان

لقي صبيحة اليوم أربعيني مصرعه ببلدية أولاد يعيش ولاية غليزان، متأثرا بالطعنات الخطيرة التي تعرض لها، والتي سببت له نزيفا حادا.

بعدما أقدم شخص لازال في حالة فرار على توجيه 13 طعنة بآلة حادة الى الضحية البالغ من العمر 43 سنة،

حيث أصابه في عدة مناطق من جسده،غير بعيد عن مقر فرقة الدرك الوطني لبلدية أولاد يعيش،

ولازالت الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة مجهولة خصوصا وأن الجاني في حالة فرار،

ليتم تحويل المصاب الى العيادة المتعددة الخدمات باولاد يعيش غير انه فارق الحياة دقائق بعد وصوله الى استعجالات العيادة المتعددة الخدمات،

هذا قد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى بعرض جثته على الطب الشرعي قبل دفنه.

وباشرت مصالح الدرك الوطني عمليات التحقيق والبحث للوصول الى الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة البشعة التي هزت اامنطقة.