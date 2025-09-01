كشف تقرير إعلامي عن واقعة فريدة في الولايات المتحدة، بعدما أقدم رجل يبلغ من العمر 56 عامًا في ولاية كونيتيكت، وكان يعاني من مشاكل نفسية مزمنة. على قتل والدته البالغة من العمر 83 عامًا قبل أن ينهي حياته. بعد تعلقه الشديد بروبوت الدردشة ChatGPT من OpenAI

وكان الرجل، المعروف باسم شتاين-إريك سولبيرج، يعمل سابقًا في قطاع التكنولوجيا، ولكنه يعاني من جنون العظمة الشديد. وتاريخ من إدمان الكحول ومحاولات الانتحار، ومع مرور الوقت، ازداد اقتناعه بأن من حوله. بمن فيهم الجيران وشريكه السابق وحتى والدته، يُراقبونه سرًا، لذا وبحثًا عن الطمأنينة. لجأ إلى ChatGPT، وأطلق عليه اسم “بوبي” واعتبره رفيقًا دائمًا.

وفي أوت الماضي، عثرت الشرطة على جثتي سولبيرج ووالدته، سوزان إيبرسون آدامز، داخل منزلهما في أولد جرينتش. وقد اشتبه المحققون في أنه قتلها قبل أن يُنهي حياته، لتكون هذه القضية هي أول حالة تربط فيها جريمة قتل مباشرةً باعتماد شخص مفرط على روبوت. دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقد أثار أخصائيو الصحة النفسية ناقوس الخطر بشأن هذه الحادثة، مؤكدين أنه على الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي تحاكي المحادثات البشرية.إلا أنها تفتقر إلى القدرة على تقييم الواقع أو تقديم دعم نفسي حقيقي، وبالنسبة للأفراد المعرضين للخطر، يمكن لهذه الاستجابات. أن تطمس الخط الفاصل بين الوهم والواقع، مما يدفعهم إلى ارتكاب جرائم خطيرة تصل للقتل.