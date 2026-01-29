جريمة صادمة.. مقتل بطلة مسلسل “باب الحارة” على يد خادمتها

أفادت مصادر محلية في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي، المعروفة بدور “أم زكي” في مسلسل باب الحارة.

توفيت الفنانة السورية هدى شعراوي اليوم الخميس، في منزلها بقلب العاصمة دمشق، عن عمر ناهز 87 عاماً. وقد تم العثور عليها مقتولة داخل منزلها في حي باب السريجة بدمشق.

وفقا لموقع “بوسطة” الشهير في سوريا، فإن الراحلة قتلت على يد خادمتها التي ارتكبت جريمتها ولاذت بالفرار،

وأكدت معلومات ثانية العثور على الراحلة مقتولة داخل منزلها، بينما فتحت قوى الأمن الداخلي تحقيقاً.

يذكر أن الفنانة الراحلة “هدى الشعراوي” شاركت في كثير من الأعمال الدرامية وتميزت في أعمال البيئة الشامية. لكن دورها الأبرز كان في مسلسل “باب الحارة” الشهير، والذي لعبت به دور “الداية أم ذكي”.

كما شاركت في أعمال مثل: أيام شامية، وعيلة 7نجوم، وقلة ذوق وكترة غلبة وغيرها.