جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أربعيني على يد ‎خاله في قسنطينة

أخبار الجزائر
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جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أربعيني على يد ‎خاله في قسنطينة
بقلم  شمس الدين تامن

اهتزت منطقة عين عبيد في قسنطينة، على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها رجل في الأربعينات من العمر على يد جاره.

ووقعت الجريمة، صباح اليوم الأحد، حيث تلقى الضحية طعنة خنجر في القلب، على يد ستيني.

وتوفي الضحية مباشرة بعد نقله إلى العيادة العمومية للصحة الجوارية، بـعين عبيد.

وحسب مصادر مطلعة للنهار أونلاين، والتي أكدت أن المشتبه فيه خال الضحية، وسبب ارتكابه للجريمة قضية شرف، هزت اوساط العائلة.

وسلم خال الضحية نفسه للأجهزة الامنية، حسب ذات المصادر.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات هاته الجريمة النكراء.


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