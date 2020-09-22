جريمة قتل بشعة لشاب أربعيني في وامري بالمدية

استفاق سكان دائرة وامري على وقع جريمة قتل بشعة بمنطقة الفارسي الحدودية مع ولاية عين الدفلى حيث أقدم أربعيني على توجيه 16 طعنة قاتلة في حق جاره صاحب الأربعين عاما.

تفاصيل الجريمة حسب مصادر “النهار اونلاين” تعود لمنتصف ليلة أول أمس حيث حدثت مناوشات بين الجارين أمام منزلهما أقدم خلالها احدهما على طعن الأخر .

القاتل لم يكتفي بذلك بل أقدم على جر الضحية بجروح بليغة إلى داخل منزله ليجهز عليه ب16 طعنة أخرى على كافة أنحاء جسمه وبدم بارد وهو في حالة متقدمة من السكر بعد أن هدد زوجته بالموت في حالة التبليغ أو الصراخ.

وقام الجاني بعدها بلف الضحية بأفرشة وتحطيم هاتفه ووضعه بإحكام داخل كيس بلاستيكي بغية التخلص من جثته ، وفر هاربا وسط الحقول بين منطقة وامري غربي المدية وولاية عين الدفلى.

وتم توقيف الجاني من طرف أفراد الدرك الوطني بعد شكوك حول حالته الغريبة وتنقله ليلا وهو في حالة هستيرية ليتبين فيما بعد أنه تسبب في جريمة قتل جاره.

الحادثة حسب مصادر “النهاراونلاين” تم التبليغ عنها من طرف احد أفراد عائلة الجاني بعد شكهم بوقوع جريمة.

مصالح الدرك الوطني بدائرة وامري باشرت تحقيقات معمقة حول أسباب الجريمة وسيتم غدا تقديم المتهم إلى الجهات القضائية بالمدية لاستكمال بقية الإجراءات.