جريمة قتل شاب بالحراش.. القبض على المشتبه فيه

تمكنت شرطة الحراش بالعاصمة، من توقيف المشتبه فيه في قضية القتل بالسلاح الأبيض التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 35 سنة.

وحسب بيان لشرطة العاصمة، وقعت هذه الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها مدينة الحراش، صبيحة أمس الأربعاء، على مستوى شارع بوعمامة حسان بادي بالحراش.

وتم توقيف المشتبه فيه، البالغ منن العمر 25 سنة، في وقت قصير بعد ارتكابه هاته الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها مدينة الحراش بولاية الجزائر العاصمة.