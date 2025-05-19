جريمة قتل “شاب” بباب الوادي تضع صديقته في قفص الإتهام رفقة 3 متهمين

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة 4 متهمين لضلوعهم في جريمة قتل شنيعة راح ضحيتها شاب قي الثلاثينات من العمر. الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى باب الوادي، متأثرا بطعنة حادة بواسطة سكين، تلقاها خلال تواجده برفقة صديقته المتهمة ” ز.خ”. التي كانت برفقته في حديقة عمومية بالقرب من معهد الموسيقي بباب الوادي.

وقام الجناة بضرب الضحية بواسطة عصا خشبية قبل أن يقوم المتهم الرئيسي “ز.يوسف” بطعنه بواسطة سكين وهو ملقى على الأرض. ثم سرقة ساعته اليدوية، ولاذو جميعهم بالفرار.

وتتابع محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء المتهمين كل من المدعو “ز.يوسف” “د. عبد الرزاق” “غ. مراد” والمتهمة “ز.خديجة”. من أجل إغتيال المتهم الأول وجناية المشاركة في الاغتيال لبقية المتهمين. حيث تم تأجيل محاكمة المعنيين بطلب من الدفاع إلى تاريخ 17 جوان المقبل.

تبليغ عن الجريمة من غرفة العمليات لأمن ولاية الجزائر

وتتلخص وقائع قضية الحال حسب محضر التحريات الأولية المنجز من طرف فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، فصيلة المساس بالأشخاص أنه بتاريخ 12/08/2024 في حدود الساعة الخامسة مساءا. إثر نداء من قاعة الارسال لأمن ولاية الجزائر، مفاده تواجد شخص مصاب بجروح بليغة بالقرب من المعهد الوطني للموسيقى بشارع أول نوفمبر 1954 بباب الوادي.

ولدى تنقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة، تم العثور على شخص ملقى على الأرض مصاب بجرح على مستوى القلب بواسطة أداة حادة و بالقرب منه فتاة. كما تم العثور بعين المكان على قطعة خشبية عليها آثار الدماء، فتم نقل الضحية على جناح السرعة الى مستشفى “محمد لمين دباغين” بباب الوادي. أين لفظ أنفاسه الأخيرة على مستوى مصلحة الاستعجالات.

وقد تمّ معاينة الوفاة من قبل الطبيب الشرعي حيث أكد أن الوفاة ناجمة عن اصابة الضحية بواسطة أداة حادة.

” صديقة الضحية في قفص الإتهام”

وصرحت المتهمة المسماة “ز. خ” صديقة الضحية، خلال مجريات التحقيق أنها كانت رفقة الضحية “ب.د سمير” أثناء الإعتداء عليه القتل. حيث أن المدعو “ع.مراد” تقدم نحوه رفقة شخصين إثنين، وخلالها تكلّم أحدهم مع الضحية مخاطبا إياه “أنت تسرق لي تيليفون” ، ليرد عليهم الضحية “أصبروا أصبروا نفهمكم” .

وأضافت المعنية، أنهم قاموا بمحاصرة الضحية أين التفوا عليه لغرض منعه من الفرار والهروب. حينها قام أحد الأشخاص المدعو “د.عبد الرزاق “بالاعتداء عليه و ضربه عدة مرات بواسطة قضيب خشبي. كما قام الشخص الثاني المدعو “ز.يوسف” بطعنه بواسطة سكين، مضيفة أن المدعو “غ.مراد”، فقد قام تمثلت بضرب المرحوم بواسطة يديه مع تقطيع جميع الملابس الذي كان يرتديها. كما قام بتفتيش أجياب السروال الذي كان يرتديه لغرض سرقة هاتفه النقال. وعندها سرق الساعة اليدوية التي كان يرتديها الضحية في يده.

واعترف المتهم “ز. يوسف” للمحققين بعد توقيفه أنه بيوم الوقائع كان رفقة المتهمين “د. عبد الرزاق “و” ا.مراد” ،يبحثون عن الضحية ” سمير” لاسترجاع أغراضهم التي كان قد سرقها منهم في فجر اليوم السابق. والمتمثلة في هاتف نقال و مبالغ مالية وقد وجدوه في حديقة عمومية رفقة صديقته.

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