جريمة قتل شنعاء تؤدي بحياة شاب حلاق في الوادي

لفظ مساء اليوم الأحد، الشاب بلمسعود محمد بن خليفه يسكن في غرب اميه ونسه، يعمل حلاق الجهة حتفه بعد تعرضه للاعتداء من طرف احد الجيران .

القضية تعود الى ملاسنات بين الجارين بسبب الاطفال في الصباح، وهو ما أدى إلى الجار الى احضار قريبين منه ومكالمة الحلاق الضحية على اساس طلب الحلاقة مستعجلة،

واثناء خروجه معه تعرضه بالاعتداء بسلسلة حديدية اصابته تحت الاذن،

مما تسببت له في نزيف دماغي على مستوى الراس وتم نقله على جناح السرعة للاستعجالات وادخاله الى الانعاش ومنه فارق الحياة متاثرا بالاعتداء .

في حين تدخلت عناصر الامن بدائرة اميه ونسة التي اوقفت الجاني في ظرف لا يتعدى الساعتين وفتح تحقيق حول اسباب القتل.