جريمة قتل شنعاء تهز الوادي

اهتز الشارع المحلي بولاية الوادي على وقع جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها أم بحي الشعانبة ببلدية الرباح جنوب عاصمة الولاية الوادي.

تفاصيل الحادثة تعود الى نشوب شجار بين الجارتين بسبب شجار الاطفال لتمتد الشجار بين الامهات ومنه قامت الجارة بحمل خنجر طعنة به الجارة.

في حين تم نقل الضحية الى الاستعجالات الطبية بالرباح ومن ثم الى الاستعجالات الطبية بـ 8 ماي بعاصمة الولاية أين لفظت انفاسها الأخيرة متاثرة بعمق الجراح .

وفتحت مصالح الان تحقيقا اين تم توقيف الجانية التي تؤكد مصادرنا انها في حالة هستيرية