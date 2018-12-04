جريمة قتل شنعاء تهز تقرت.. راح ضحيتها أب لطفلين

اهتز الشارع المحلي بتقرت مساء اليوم على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها اب لطفلين بطعنة سكين أردت جثة هامدة في عين المكان.

الحادث حسب شهود عيان تعود الى شجار بين الضحية صاحب محل لبيع التبع والكبريت بالقرب من محطة المسافرين ببلدية تقرت،

والذي يدين للقاتل بمبلغ مالي يقدر 7000 دج، أين طالب بقيمة الدين ليتحول الأمر إلى شجار بينهما حتى أدى إلى طعنه بسكين جعله يسبح في بركة من الدماء.

أين تدخلت اعوان الحماية التي نقلت الجثة لمستشفى سليمان عميرات بتقرت ويتم مباشرة توقيف الجاني من قبل مصالح الامن.

الحادثة كسرت هدوء المدينة واعادت الكلام حول انتشار باعة الخمور والمهلوسات وانتشار الرهيب الافات الاجتماعية التي باتت تزهق ارواح بشرية لابسط الاسباب.