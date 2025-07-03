جريمة قتل طفلة..شرطة أم البواقي توضح وتحذر

فندت شرطة أم البواقي، خبر مغلوط انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول جريمة قتل مزعومة، طالت طفلة صغيرة.

وقالت الشرطة في منشور لها، إن خبر وقوع جريمة قتل لطفلة في مدينة عين كرشة ولاية أم البواقي لا أساس له من الصحة.

وطمأن أمن الولاية، جميع المواطنين والمواطنات عن عدم تسجيل مصالح الامن الوطني بأم البواقي لأي جريمة من هذا النوع. ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة وتحري الأخبار من المصادر الرسمية الموثوقة.

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