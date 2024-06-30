جريمة قتل مروعة في عنابة..شباب يذبحون عائلة بينهم أطفال

اهتز، صبيحة اليوم الأحد، الشارع العنابي في حدود العاشرة صباحا على وقع جريمة قتل بشعة. حيث راح ضحيتها عجوز و حفيدها 14 سنة وإصابة طفل آخر.

ووقعت الجريمة البشعة بحي الصفصاف “كناب 2” القطاع الحضري 3 بلدية عنابة.

وحسب الجيران فإن الواقعة نفذها رجلين و امرأة، في الوقت الذي كانت فيه والدة الطفلين تعمل في بلدية عنابة ، قبل أن تتفاجى خلال عودتها بالجريمة.

ويبلغ من العمر الطفل المتوفي 14 سنة، والجدة استاذة متقاعدة في التعليم. في حين الطفل الصغير نقل على جناح السرعة الى مستشفى ابن رشد بعنابة.