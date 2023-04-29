جريمة لا يصدقها العقل.. مصرية تذبح ابنها وتطبخ جثته ثم تأكلها

شهدت قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بمصر واقعة صادمة. حيث أقدمت أم على ذبح طفلها وطهت جثته ثم أكلت أجزاء منها.

وكشفت مصادر أمنية لوسائب إعلامية أن الأم القاتلة تدعى هناء وتبلغ من العمر 30 عاما.

واعترفت أنها ارتكبت الجريمة البشعة في لحظة فقدت فيها وعيها حيث تعاني من مرض الصرع وعدة اضطرابات نفسية أخرى.

وفي اعترافاتها حيث كانت تهذي وتتحدث بصعوبة، قالت الأم إنها كانت تشعر بالقلق على طفلها. وكانت ترغب في إعادته لبطنها من جديد لذا قررت ذبحه وتقطيعه وتناولته بعد طهيه لتعيده إلى بطنها.

وتبين من التحريات الأمنية أن الأم منفصلة عن زوجها، منذ نحو ثلاث سنوات. وكانت تعيش وحدها رفقة ابنها في منزل خاص بها بالقرية.

طبخت رأسه وأكلته..

وكشف مصدر أمني مصري، أن الأم التي ذبحت طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات. طهت جثته بعدما قطعتها وتحويلها إلى أشلاء، باستخدام الساطور، أن الأم تعاني من مرض نفسي.

كما أوضح أن الأم قامت بفصل رأس الطفل عن جسده بساطور، وطهت الرأس وأكلته.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بالعثور على جثة الطفل “يوسف” البالغ من العمر 5 سنوات. مقطعة إلى أجزاء بأحد المنازل الكائنة بمركز فاقوس.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية. وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث.

وتمت إحالة الأم إلى النيابة التي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ودفن ما تبقى من جثة الطفل. وانتداب لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأم.