جريمة مروعة تهز مصر.. ثلاثيني يذبح والده المقعد ويعيش مع جثته يومين

كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل جريمة “المروعة” وقعت في منطقة أوسيم، شمال الجيزة. حيث أقدم شاب في العقد الثالث من عمره والده المقعد على ذبح والده المقعد والعيش مع جثته ليومين.

وتعود حيثيات الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أوسيم، يفيد بعثور سيدة على جثة شقيقها المقعد. كان يقيم مع ابنه الوحيد بعد وفاة زوجته.

واتهمت السيدة نجل المتوفى، بقتل والده، لأنه كان يتعدى عليه بالضرب والتعذيب، بسبب معاتبة الضحية للمتهم على إدمانه للمخدرات.

وبعد التحريات، تبين أن الضحية مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وعلى جسده أثار تعذيب في مختلف أنحاء جسده. وتبين اختفاء نجله، المشتبه فيه بارتكاب الواقعة.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تخلص من الضحية بسبب معاتبته له على إدمانه المخدرات.

وأضاف المتهم في اعترافاته بأنه أمسك بزجاجة وذبح والده القعيد، وعاش مع جثته يومين. وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.