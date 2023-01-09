جريمة مروعة تهز مصر.. قطع رأس زوجته وأرسل سيلفي معها لأهلها

شهدت قرية تيرة التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمال مصر الجريمة المروعة. حينما أقدم شاب يدعى حمادة العجوز على ذبح زوجته وإرسال رأسها لأهلها.

جريمة بشعة روعت قرية مصرية، صباح اليوم الأحد، حيث ذبح شاب زوجته وفصل رأسها عن جسدها. وأرسل الرأس لأسرتها، ثم التقط سيلفي بجانب الجثة، وطلب حضور وسائل الإعلام للتصوير معه.

وفي التفاصيل، شهدت قرية تيرة التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمال مصر. الجريمة المروعة حينما أقدم شاب يدعى حمادة العجوز على ذبح زوجته وإرسال رأسها لأهلها.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من أهالي القرية يفيد بقيام زوج بقتل زوجته ذبحا. والتقاط صور بجوار الجثة وإرسالها لأسرتها، وعندما حاولوا الإمساك به هدد بذبح أولاده.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الزوج ويدعى حمادة العجوز. يجلس بجانب جثة زوجته مفصولة الرأس ويتحدث في بث مباشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعندما حاول ضباط المباحث القبض عليه أمسك أبناءه الثلاثة وهدد بذبحهم.

وتبين أن خلافات نشبت بين الزوج وزوجته وتدعى (ز.إ.ف 26 عامًا). اضطر على إثرها لذبحها، فيما تبين أن الزوجين متزوجان منذ 9 سنوات.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه توجد خلافات دائمة بين الزوج والزوجة، وحدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا. إلا أن الصلح تم بينهما قبل أسبوعين، وعادت الزوجة لمنزل زوجها ليقوم بذبحها صباح أمس ويمثل بجثتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، والسيطرة عليه وإنقاذ الأبناء، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.