جريمة مُروعة تهز تيبازة.. مقتل شاب تلقى ضربه في الرأس بـتورنفيس

شهدت بلدية القليعة، في تيبازة، حادثة مروعة، بعدما أقدم شاب، على قتل آخر في ربيع العمر، بطريقة بشعة.

وتوفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة اليوم الأحد بمستشفى سيدي غلاس، متأثرا بجراحه العميقة ونزيف حاد، بالرغم من إجرائه لعملية جراحية.

وتلقى الضحية، يوم السبت، ضربة بواسطة مفكك براغي “تورنفيس”، على مستوى الرأس. ووقعت هذه الحادثة، بحي الردار التابع لبلدية القليعة بولاية تيبازة.

وحسب ذات المصدر فإن الضحية الذي يقيم بحي علي عماري أو ما يعرف بحي “كومينال” ببلدية فوكة، دخل في خلاف مع شخص آخر، يقيم بالقليعة.

لتتطور الأمور وتتحول إلى عراك تبادل فيها الطرفين اللكمات، ليقوم أحدهما بطعن الآخر على مستوى الرأس.

ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لمعرفة السبب الحقيقي لوقوع الجريمة وكذا البحث عن الجاني.

طالع أيضا:

عنابة: مقتل كفيف بسبب “آيفون”!

اهتز حي لاكولون بعنابة، قبل أسابيع، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب كفيف.

وحسب مصادر من عائلة الضحية، تعود تفاصيل الحادثة الأليمة، بعدما خرج الضحية من منزل خالته متوجها إلى منزله العائلي.

وبينما كان الضحية في الطريق، رن هاتفه من نوع “آيفون”، وعندما قام بإخراج الهاتف ليجيب عن المكالمة، هاجمه شخصين، وقاموا بالإعتداء عليه، لسرقة هاتفه، وحينما دافع عن نفسه، طعنوه بسكين في القلب.

ليلقى الضحية البالغ من العمر 28 سنة، والمعروف بحسن سلوكه وهو حافظ لكتاب الله، حتفه، متأثرا بجروحه الخطيره.

وحسب ذات المصادر، تم توقيف أحد المتهمين، من قبل المصالح الأمنية، فيما لا يزال المتهم الثاني في حالة فرار.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp