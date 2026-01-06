جريمة مُروّعة بسبب خلاف عائلي.. شخص يقتل شقيقيه بالبرواقية

شهد ليلة أمس حي الشهيد محمدي المعروف بحي “ذراع السبيطار” بوسط مدينة البرواقية جريمة قتل مروعة. حيث أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقيه “أخ وأخت” باستخدام سلاح أبيض، إثر خلاف عائلي حاد.

وحسب مصادر “النهار” فإن الجريمة بدأت بمشاداة كلامية عنيفة داخل المسكن العائلي بين الجاني وشقيقته. سرعان ما تطورت إلى اعتداء جسدي من طرفه عليها وفي محاولة للاحتماء وطلب النجدة. توجهت الضحية إلى شقيقها الآخر لتشتكي له سوء معاملة الجاني وتستنجد به وعند تدخل الشقيق الثاني لمحاولة فض النزاع ومعاتبة أخيه على تصرفه. اتخذت الأمور غير متوقع ، حيث استل الجاني سلاح أبيض ووجه طعنات قاتلة لشقيقيه ، مما أدى إلى وفاتهما في عين المكان متأثرين بجراحهما البليغة.

وفور تلقي البلاغ، سارعت مصالح الأمن الوطني بدائرة البرواقية إلى مسرح الجريمة. حيث تمكنت من توقيف الجاني عقب وقوع الحادثة مباشرة وتم اقتياده إلى المقر الأمني لكشف ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البرواقية.

