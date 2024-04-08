جريمة شنعاء .. أم تقتل طفلتها بتاودموت في سيدي بلعباس

إهتزت بلدية تاودموت الواقعة أقصى جنوب ولاية سيدي بلعباس على وقع جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها طفلة في الثالثة من عمرها على يد والدتها بعد ما قامت الاخيرة بضربها في جسدها حسب الاخبار المتداولة.

الطفلة المسمى صفاء تبلغ من العمر 3 سنوات، نقلت على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بدائرة مرحوم، وادعت والدتها انها تعرضت لإصابة على مستوى الرأس بعد سقوطها.

وبعد تحقيقات معمقة وتقرير الطبيب الشرعي كشف عن وجود آثار ضرب بمختلف أطراف جسدها وعض على مستوى الرقبة.

باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها التي أفضت إلى اعتراف والدتها بضربها وجريمتها الشنعاء الى غاية حدوث النزيف الدموي وتم توقيف الام وهي تحت التحقيقات المعمقة.