جر المركبات.. غرامات من 2500 دينار إلى متابعة قضائية في هذه الحالات

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول جر المركبات وما يترثب عنها من غرامة جرافية.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية ان سائقي المركبات يتعرضون لحالات من المشاكل اوالأعطاب في محركات سياراتهم تلزمهم الإستعانة في جر سيارته بسيارة شخص آخر.

وتابعت ذات المصالح عبر منشورها “في هذه الحالة على السائق الذي يقوم بجر المركبة اوالمقطورة أن تكون سرعته محدودة وأن لاتتعدى 25 كلم/سا. عندما يكون الرباط الواصل بين السيارتين صلبا.”

اما في حال تجاوز السائق الذي يقوم بجر المركبة اوالمقطورة لهذه سرعة 25 كلم/سا فأنه يترثب عنه هذه المخالفة والغرامة الجرافية:

أولا في حال النسبة تقل عن من 10%، تكون قد ارتكب السائق مخالفة في قانون المرور من الدرجة الثانية. عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج . بينما إذا كانت النسبة تساوي 10% وتقل عن 20%، تكون قد ارتكب السائق مخالفة في قانون المرور من الدرجة الثالثة. عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج. كما انه إذاكانت النسبة تساوي 20% وتقل 30%، تكون قد ارتكب السائق مخالفة في قانون المرور من الدرجة الرابعة. عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.

في حين إذا تجاوز السائق نسبة 30%، تكون قد ارتكبت جنحة في قانون المرور، تستلزم تحرير محضر.