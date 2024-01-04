جزء ثان من فيلم “باربي”.. المخرجة تحسم الجدل

قالت منتجة فيلم باربي الأكثر نجاحًا لعام 2023، في مقابلة أن الفيلم لن يكون له تكملة.

تقول الممثلة: “إنه أمر مضحك، هذه الرغبة المنهجية هذه الأيام في طلب جزء ثانٍ على الفور. لا أعتقد أن الأمر كان كذلك قبل عشرين عامًا”.

كما تضيف الممثلة: “تركزت كل جهودنا على هذا الفيلم”. “هذه هي الطريقة التي تعمل بها غريتا. لقد أنهت كل فيلم من أفلامها وهي منهكة ومقتنعة بأنها لن تتمكن أبدًا من إنتاج فيلم مرة أخرى لأنها وضعت كل ما لديها فيه.

كما تضيف: “لذا، لا أعرف ما الذي يجب فعله حتى تستعيد طاقتها. ونحن أيضًا نعرف ذلك”. “أعتقد أن شركة وارنر (التي أنتجت ووزعت باربي) ستوافقني الرأي أيضًا. ولا أعرف ما الذي يمكننا فعله أكثر من ذلك.”

هدف مارجوت روبي، التي أنتجت للتو فيلم Saltburn، والذي تم إصداره في منتصف ديسمبر على Prime Video. هو “صنع المزيد من الأفلام التي لها نفس تأثير فيلم Barbie”.

كما اختتمت قائلة: “لا أعرف ما إذا كان ينبغي أن تكون باربي 2”. “لماذا لا يكون من الأفضل القيام بفكرة أصلية وجريئة أخرى مع مخرج عظيم. وميزانية كبيرة وثقة استوديو كبير للحصول على المتعة؟ هذا ما أريده.”

من جانبها، غريتا جيرويج مشغولة بتعديل رواية سجلات نارنيا للكاتب سي إس لويس. مشروع يتكون من فيلمين على الأقل تقوم بإعداده لمنصة البث المباشر Netflix.