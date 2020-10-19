جزء منها سيخصّص لترسيم 45 ألف مستفيد من الإدماج المهني..6300 مليار سنتيم للتوظيف في الوزارات الجديدة والتربية والأمن

ستؤدي عمليات التوظيف التي ستقوم بها الحكومة، السنة المقبلة، لصالح الوزارات الجديدة وقطاعي التربية والأمن الوطنيين، وكذا إدماج المستفيدين من آليات المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي للخرّيجين، إلى ارتفاع نفقات أجور الموظفين بأزيد من ٦ آلاف وثلاثمائة مليار سنتيم.

وبالاستناد إلى تقديرات الحكومة لنفقاتها الخاصة بسنة 2021، فإن نفقات أجور الموظفين في الإدارات المركزية والمصالح اللامركزية، ستعرف ارتفاعا بنسبة 2.8 من المئة مقارنة بالسنة الجارية، لتنتقل من 2243.50 إلى 2306.90 مليار دينار بفعل الآثار الناجمة عن عمليات التوظيف، التي ستشمل الوزارات الجديدة والخدمات والتكوين في قطاع الصحة والتربية الوطنية والأمن الوطني، وكذا إدماج المستفيدين من آليات المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي للخرّيجين.

كما ستبلغ مساهمة الدولة لصندوق التضامن للجماعات المحلية الخاصة بالسنة المقبلة، 135.45 مليار دينار، آخذة بعين الاعتبار المطاعم المدرسية بأزيد من 26 مليار دينار ودمج 45 ألف مستفيد من نظام المساعدة على الإدماج المهني “DAIP” بتخصيص 22 مليار دينار، بالإضافة إلى العلاوات المفروضة على ميزانية الدولة، والتي يبلغ مجموعها 86 مليار دينار توجه للحرس البلدي وفارق الرواتب لأعوان الجماعات المحلية وأمن المدارس وغيرها، حيث من المرتقب أن تلفي////////// الحكومة مبلغا ماليا قدره 43 مليار دينار مخصص لنظام المساعدة على الإدماج المهني تحسبا لعملية الإدماج المرتقبة السنة المقبلة.

وستدعم الحكومة الشق الخاص بالتقاعد والمتقاعدين بمبلغ يزيد عن 210 مليار دينار يشمل فارق معاشات المجاهدين والمعاشات الصغيرة، ناهيك عن التعويضات التكميلية والمكافآت، وكذا الزيادة بنسبة ٥ من المئة في معاشات 3 ملايين و 266 ألف متقاعد المرتقبة في الفاتح من ماي من كل سنة، كما سيتكفل التدخل الاجتماعي للدولة وكالة التطوير الاجتماعي “ADS” بـ 61 مليار دينار وكذا التكفل بالعلاوات الموجهة للمستفيدين من علاوات جزافية للتضامن وتوظيف الوحدات الجوارية، وكذا تغذية 142 مشروع تنمية محلية.