جزاء الظالم

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خطأ أن تمحي شخصيتك من أجل أحدهم وأن لا تگن أنت هو أنت، مثلما تقوم بتغير قيمك ومبادئك من أجل إرضائهم

خطأ أن لا تشعر بـ قيمة نفسك وتبتعد عنهاً ولا تگون صديقا مخلصا لها،وأن تشعر بالغربة دائما بالرغم من مشاغلك.

أن تنجرف نحو أوهام وأشياء ليس لهاً قيمة ولا ذات أهمية، وكما أن تسير في طريق مجهول ولا تعلم أين تتجه من البداية أم النهاية

وكما يجب أن تفقد نفسك وثم تقول أنا افتقدني كثيرا

كما أنه يجب أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة

إلى كل لبيب

3إبتلاءات تصيب الإنسان يوميا

يصاب المرء يوميا وكل ليلة ب3إبتلاءات لا يتّعض منها

الإبتلاء الاول: عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم له، وإذا نقص من ماله شيء إهتم له بالرغم من أن المال يعوض.

الثاني: في كل يوم يأكل من رزق الله، فإن كان حلال سئل عنه، وإن كلن حراما عوقب عليه، وهو لا يدري عاقبة الحساب.

أما الإبتلاء الثالث: في كل يوم يدنو من الأخرة قدرا، ويبتعد عن الدنيا قدرا، وبالرغم من ذلك فغنه لا يهتم بالاخرة الباقية، بقدر إهتمامه بالدنيا الفانية، لا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية.