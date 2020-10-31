“جزائرهم” يفوز بجائزة أحسن فيلم وثائقي طويل في مهرجان “الجونة” بمصر

تحصل الفيلم الوثائقي الطويل “جزائرهم” على جائزة أحسن فيلم وثائقي طويل عربي في مهرجان الجونة بدورته الرابعة.

الفيلم من اخراج “لينا سوالم” من أب جزائري وأم فلسطينية، و قدرت قيمة الجائزة بـ10000 دولار أمريكي بالإضافة إلى شهادة نجمة الجونة.

واختتم سهرة أمس الجمعة، مهرجان الجونة السينمائي بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي.

أما عن جوائز مسابقات الأفلام المتنوعة والفائزين، فذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل إلى فيلم “إلى أين تذهبين يا عايدة؟” للمخرجة ياسميلا زبانيتش.

أما جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل ذهبت إلى الممثل علي سليمان عن دوره في فيلم “200 متر”.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة ذهبت إلى الممثلة ياسنا دوريسيتش عن دورها في فيلم “إلى أين تذهبين يا عايدة؟”.

وجائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية ذهبت إلى فيلم “200 متر” للمخرج أمين نايفة.