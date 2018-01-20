الجزائريات بين هاجس العنوسة وضغوطات المجتمع

أضحت العنوسة كابوسا يهدد مستقبل كل فتاة فاتها قطار الزواج ولم تحظ بزوج والغريب في ذلك نظرة المجتمع للمرأة العانس.

والظاهرة التي لم تضح غريبة على مواقع التواصل الإجتماعي فتيات يعرضن انفسهن للزواج بطريقة “السيرة الذاتية للزواج””cv Mariage“.

وحسب سبر اراء قام تلفزيون النهار، يرجع بعض النساء اسباب هذه الظاهرة الى “المكتوب” والقدر.

والبعض الآخر قالوا أن تأثرها بكلام المجتمع عن العنوسة يولد لها ضغوطات نفسية على الرغم من صغر سنها إلاّ انها تحس نفسها عانس.

وتواجه المرأة الجزائرية ضغوطات نفسية كبيرة لأنها تعيش في مجتمع يحصر نجاح المرأة في الزواج.

وحسب الأخصائية النفسانية والإجتماعية “أمينة حريش” فإن الفتاة العانس في المجتع الجزائري تتعرض لنقد لاذع وتصبح منبوذة في منظور الكثرين.

وأضافت ان هذا مايؤثر عليها وعلى اسرتها بالسلب، مايجعلها تقبل بأي زوج حتى وإن لم يكن هناك تكافئ.