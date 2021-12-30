قناة النهار جزائريات تخصصن ميزانية خاصة لإستقبال السنة الجديدة بلوك جديد بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ديسمبر 2021 - 22:32 شارك غرِّد أرسل 106 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uvIwo اقرأ أيضا "شقيق إلياس شتي : "الجزائر كامل راهي فرحانة بيه قناة النهار 16 ديسمبر اضطراب جوي بداية من الخميس وارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء أخبار الجزائر 21 ديسمبر النوي يكشف الفضيحة الكبيرة في سكنات عدل بوهران ويطالب وزير السكن بالتدخل قناة النهار 26 ديسمبر انطلاق صلاة الإستسقاء عبر كامل ربوع الوطن الوطني 20 ديسمبر صحة: معاناة مرضى السرطان .. مستشفيات بعيدة وأدوية نادرة قناة النهار 15 ديسمبر سـري جـدا: سـمّ أبيــض عـلى مــوائد الــجــزائــريين قناة النهار 15 ديسمبر والي بسكرة يوجه إنتقادات لادعة بسبب تأخر إنجاز ملعب جواري 4 سنوات قناة النهار 28 ديسمبر صريح جدا : كيف ساهمت التجارب في تشكيل حياتك ؟ قناة النهار 25 ديسمبر "بنتي مراهقة.."حبست القراية علاجال الأستاذ لي حشمها قناة النهار 28 ديسمبر صريح جدا: جزائريات يرغبن في الهجرة غير الشرعية.. لماذا ؟ قناة النهار 28 ديسمبر