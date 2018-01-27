جزائريان ضمن تشكيلة أبرز نجوم شمال إفريقيا بالسعودية

تواجد الدوليان الجزائريان جمال بلعمري ونصر الدين خوالد، ضمن تشكيلة أبرز نجوم شمال إفريقيا الناشطين في الدوري السعودي هذا الموسم.

ونشر موقع “يلا كورة”، تقريرا أبان من خلاله أبرز النجوم الناشطين هذا الموسم في الدوري السعودي، متطرقا فيه للاعبين الجزائريين.

واعتبر ذات الموقع، أن المدافعين جمال بلعمري ونصر الدين خوالد، المنتقلين هذا الميركاتو لنادي أحد السعودي، من أبرز نجوم العرب.

وضمت التشكيلة المختارة أسماء كل من: عصام الحضري (مصر)، نصر الدين خوالد، جمال بلعمري (الجزائر)، سعد لكرو (المغرب).

مؤمن زكرياء، محمود كهربا، عماد متعب (مصر)، محمد فوزير، أشرف بن شرقي (المغرب)، محمد بن عمر (تونس)، عبد الشافي (مصر).

للإشارة ينشط سبعة لاعبين جزائريين في الدوري السعودي هذا الموسم، بالإضافة لمدرب واحد نبيل نغييز، المدرب السابق لنصر حسين داي.