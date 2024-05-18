جزائريان في نهائي الدورة الإفريقية لتنس الطاولة المؤهلة لـ “أولمبياد”

ضمنت الجزائر، تواجدها في نهائيين ضمن الدورة الإفريقية لتنس الطاولة، المقامة حاليا بمدينة “كيغالي” الرواندية ما بين 16 و18 ماي الجاري، والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

ويتعلق الأمر بكل من البطل، مهدي بولوسة، الذي تأهل إلى نهائي الفردي بعد فوزه على التونسي سعيد وسيم (4-3).

إلى جانب المتألقة، ليندة لغريبي، التي حجزت بدورها مقعدا في نهائي الفردي بعد فوزها على التونسية فدوة الغارسي (4-2).

للإشارة فإن المنتخب المنتخب الوطني أكابر “رجال وسيدات” شارك في منافسة كأس افريقيا فردي، خلال الفترة الممتدة من 12 الى 14 ماي 2024.

قبل الدخول مباشرة في الدورة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 من 16 الى 18 ماي 2024.

وتشارك الجزائر في هذا المحفل الإفريقي بـ 4 لاعبين ويتعلق الأمر بكل من مهدي بولوسة. وأمين ميلهان جلولي، وليندة لوغريبي، وأمينة كساسي.