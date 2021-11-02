جزائريان متورطان في مقتل رئيس بلدية بإسبانيا

يواجه 4 أشخاص عقوبة السجن لمدة 25 عامًا، متهمين بمقتل رئيس بلدية إزكويردا يونيدا في يانيس بإسبانيا، في أوت 2018.

وستبدأ محاكمة المتهمين بجريمة القتل التي ارتكبت في 16 أوت 2018 هذا الأسبوع، وتطلب التحقيق شهورا للعثور على الجناة المزعومين.

وحسب ما أوردته صحيفة cope الاسبانية، اليوم الثلاثاء، يواجه المتهمون الأربعة أحكامًا فردية بالسجن 25 عامًا.

الضحية خافيير أردينز، البالغ من العمر 52 عامًا، متزوج ولديه طفلان، كان شغوفا بالبحر وسياسيا عضو مجلس في مجلس يانيس.

وسعت وحدة العمليات المركزية (UCO) التابعة للحرس المدني الاسباني ووكلاء قيادة خيخون إلى الحصول على القرائن الأولى حول مقتله.

لكن التحقيقات استبعدت المسار السياسي، حيث تمكن المحققون من شد الخيط حتى العثور على الجناة المزعومين.

بيدرو ن.أ ، أحد سكان أموريبيتا (فيزكايا) والعقل المدبر المزعوم للجريمة، يشتبه في أن زوجته، كانت تخونه مع الضحية.

لتنفيذ خطته، ، قام Pedro N.A بالاتصال بصديقه المتهم خيسوس م، الذي اعترف له بنواياه.

ووفقًا للتحقيقات، اتصل بالجزائري جيلالي.ب، وأطلعه على صورة الضحية، حيث قام هذا الأخير بترتيب الجريمة مع المتهم الرابع معمر.ك.

كان لحياة الضحية ثمن، حيث دفع المتهم الرئيسي للجزائريان 50 ألف يورو، 25 ألف أورو لكل قاتل مأجور.

ووفقًا للمصدر، يُزعم أن الجزائريان تلقيا هذا المبلغ وسافر كلاهما إلى بلدة بيلمونتي دي برييا الصغيرة مع المتهمين الآخرين.

ووقعت الجريمة في 16 أوت 2018، حيث تم وضع حاجز مزيف للضحية من قبل المتهمين لحظة توجهه إلى الميناء.

الضحية بعد أن وجد الطريق مغلقا وعند نزوله من سيارته، أصيب بمضرب بيسبول وتم خنقه بعد ذلك.

بعد ستة أشهر من التحقيق المعقد، قام أعضاء وحدة العمليات المركزية بالحرس المدني وعملاء قيادة خيخون بإغلاق القضية.

وتم كل من العقل المدبر بيدرو لويس ن، و صديقه خيسوس م، والجزائري جيلالي. ب.

أما المتورط الرابع، معمر ك، فقد تم سجنه في سويسرا لارتكاب جرائم سرقة وتم تسليمه إلى إسبانيا.

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