جزائريان يحصدان الجائزة الكبرى للمعرض الدولي للإختراعات في الشرق الأوسط

فاز الجزائريان سيليا خشني وعبد الرحيم بوريس، بجائزة أمير الكويت للمعرض الدولي لللإختراعات في الشرق الأوسط في طبعته الـ 12.

وبلغت قيمة الجائزة 15 ألف دولار عن إختراع الجزائريان جهازا خاصا بالتشويش على الطائرات من دون طيار.

وفاز من جهته فريق البحث السعودي بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى والميدالية البرونزية، في إختراع كاشف إيماءات العين ووسادة مراقبة الأفراد بالمركبات والسيارات.

كما توج فريق كويتي عن كلية الصيدلة بجامعة الكويت عن جائزة إختراع علاج جديد لأمراض الربو والسعال.

وبلغ عدد المشاركين بالمعرض الدولي للإختراعات في الشرق الأوسط أزيد من 150 مخترع ومخترعة ممثلين عن 41 دولة.