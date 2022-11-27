جزائريان يحصدان جائزة الشيخ زايد للترجمة

حصد جزائريان جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابعة عشر لعام 2022/2023 في فرع الترجمة.

كما شملت القائمة الطويلة لفرع الترجمة 5 أعمال باللغة الفرنسية المترجمة إلى اللغة العربية، هي: “شجاعة الحقيقة: حكم الذات وحكم الآخرين”، لـلكاتب ميشيل فوكو. ترجمة الزواوي بغورة من الجزائر، والصادر عن دار مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث في عام 2021، و”الثقافة بالجمع: سياسات ثقافية جديدة”. للكاتب ميشال دو سارتو، ترجمة محمد شوقي الزين، من الجزائر، الصادر عن دار ابن نديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية ناشرون عام 2022.

كما تضمنت القائمة الطويلة 6 أعمال باللغة الإنجليزية المترجمة إلى اللغة العربية، هي: “عصر العلم: ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين”، للكاتب جيرارد بيل. ترجمة حسين ثابت من مصر. و”السرقة من المسلمين (السّاراسن): كيف شكلت العمارة الإسلامية أوروبا”. للكاتبة ديانا دارك، ترجمة د. عامر شيخوني، من سوريا/الولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك كتاب “الليبرالية السياسية”، للكاتب جون رولز، ترجمة نوفل الحاج لطيف من تونس. و”دور العالم العربي الإسلامي في نهضة الغرب. الآثار المحتملة في العلاقات التثاقفية المعاصرة”. للكاتب نايف بن رزق الروضان، ترجمة د. منيرة بنت عبد الله الماضي من السعودية.

بالإضافة إلى ذلك إلى كتاب “العبارة والمعنى: دراسات في نظرية الأعمال اللغويّة”، للكاتب جون ر. سورل، ترجمة شكري السعدي من تونس. و”موجز التاريخ الطبيعي للحضارة: لماذا التوازن بين التعاون والمنافسة حتمي للبشرية”. للكاتب مارك برتنس، ترجمة سحر توفيق من مصر.

وكذلك “كتاب سيبويه: طرق الرواية وتقاليد النقل”، للكاتب جونفييف أومبير، ترجمة مراد تدغوت من المغرب، والصادر عن معهد المخطوطات العربية عام 2021. و”الإمبراطوريّة الخَطابيّة: صناعة الخطابة والحجاج”، للكاتب شاييم بيرلمان، ترجمة د.الحسين بنوهاشم من المغرب، والصادر عن دار الكتاب الجديد المتحدة عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك كتاب “سُرَّاق الكلمات: بحث في الانتحال وعلم التحليل النفساني والفكر”. للكاتب ميشيال شنايدر، ترجمة عبد العزيز شبيل منتونس، الصادر عن دار زينب للنّشر عام 2022.