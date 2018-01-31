جزائريان يطوران التطبيق الأكثر تحميلا في نيويورك

تحول تطبيق للشقيقين الجزائريين، سيد أحمد ومحمد مرزوق، إلى واحد من أكثر التطبيقات نجاحاً في أمريكا، وأكثرها شهرة في مدينة نيويورك.

التطبيق اسمه (Gebni) أو “جيبني”، وهو مخصص لتوصيل الأطباق “لكن بأسعار منخفضة خارج أوقات وجبتي الغداء والعشاء”.

ولايزال التطبيق محصورا في مدينة نيويورك التي يقطن بها سيد أحمد ومحمد.

ورغم ذلك عرف التطبيق انتشاراً واسعاً في واحدة من أكبر الولايات الأمريكية، بعد أن حمّله آلاف الأشخاص في وقت وجيز.

غير أن لهذا التطبيق قصة جعلت الأخوين مرزوق يفكران فيه وفي تطويره.

ففي حوار لهما مع موقع “فوربس” الأمريكي.

أكد الشقيقان أن الأسعار المرتفعة لتوصيل الأطباق في نيويورك هي التي دفعتهما إلى تطوير تطبيق “جيبني”.

وأضاف الشقيقان أن بداية الفكرة كانت شهر فيفري من العام الماضي.

إلى أن تمكنا من إقناع أكثر من 700 مطعم في نيويورك بالانضمام إلى الخط الذي يحدده التطبيق.

مع تبني فكرة خفض أسعار الأطباق خارج أوقات الغداء والعشاء.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه “جيبني” توسع فريق العمل المشرف على هذا التطبيق إلى 5 أشخاص، يقود الشقيقان و3 أمريكيين.