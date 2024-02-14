جزائرية المولد.. زوجة رئيس كوت ديفوار الحسناء تخطف الأنظار في الكان

لفتت زوجة رئيس كوت ديفوار الأنظار خلال احتفالها مع فريقهم الوطني بكأس أمم إفريقيا، والتي توجوا بها الأحد الماضي في نهائي مُثير.

ليبحث عدد كبير عن معلومات الخاصة بالسيدة الأولى في كوت ديفوار، دومينيك كلودين، زوجة الرئيس الحسن واتارا.

وولدت السبعينية دومينيك في قسنطينة بالجزائر، لأبوين فرنسيين في 16 ديسمبر عام 1953، وعادت إلى فرنسا لتدرس في ستراسبورغ.

درست دومينيك في أكاديمية ستراسبورغ، وتخرجت في جامعة باريس العاشرة عام 1975 حيث درست اللغات وتخصص فرعي في الاقتصاد.

وفي عام 1987، حصلت على دبلوم في إدارة الممتلكات من الاتحاد الوطني للعقارات في باريس.

وعملت دومينيك كمتخصصة في العقارات منذ عام 1979، وشغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة AICI الدولية.

كما أسست شركة لإدارة العقارات في عام 1993، وعينت مديرًا تنفيذيًا لسلسلة العناية بالشعر الفرنسية.

كما حصلت على امتيازات جاك ديسانغ في الولايات المتحدة، ثم أصبحت الرئيس التنفيذي لشركة French Beauty Services التي تدير العلامة التجارية للامتياز الأمريكي.

زواج دومينيك

تزوجت الشقراء من البروفيسور جان فلورو الذي انتقل إلى أبيدجان قبل وفاته في عام 1984 بعد زواج دام 10 سنوات أثمر عن طفلين.

وانتظرت سيدة الأعمال 7 أعوام قبل أن تتزوج مجدداً من الحسن واتارا في العاصمة السنغالية داكار، قبل نحو 19 عاماً من توليه رئاسة كوت ديفوار.

وهنا تحولت الفرنسية إلى وجه اجتماعي معروف في الدولة الواقعة غرب إفريقيا.

واهتمت دومينيك بحماية الأطفال من الاستغلال وتمكين المرأة. كما عُينت سفيرة لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من الأمهات إلى أطفالهن.

وحققت واتارا نجاحات بعدما آمنت بدور الرياضة في حل مشاكل المجتمع. إذ ركزت على تنظيم مسابقات لكرة القدم على مستوى البلاد للأطفال بين 7 وحتى 15 وذلك لمكافحة تشغيل الأطفال.

وتنظم بطولة السيدة الأولى والتي تحمل اسمها في 50 منطقة على مستوى كوت ديفوار.

وأصبحت تحظى بدعم من كبار الشخصيات في المجتمع الرياضي الإيفواري وعلى رأسهم النجم فرانك كيسي لاعب أهلي جدة ومسجل أول هدف لمنتخب بلاده في تاريخ النهائيات الإفريقية.

وتحرص دومينيك على أن تحصل جميع الفرق التي تصل إلى نهائيات البطولة على مبالغ مالية بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.