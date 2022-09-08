جزائرية تحتل المرتبة الأولى عالميا في مسابقة الروبوت

احتلت البطلة بدروح شهلة من ولاية سطيف المرتبة الأولى عالميا وتوجت بالميدالية الذهبية في مسابقة الروبوت العالمية بكوريا الجنوبية.

وتنافست بدروح شهلة مع 400 متسابقا من 17 دولة أهمها روسيا، اندونيسيا، ماليزيا وتايلاندا على المرتبة الأولى في مسابقة الروبوت.

ويعتبر أولمبياد الروبوت العالميّ منصّة يلتقي فيها الطلبة الشباب من مختلف أنحاء العالم. للمشاركة في مسابقات وتحديات تعليمية تتعلق بالروبوتات. ويهدف هذا الأولمبياد إلى تعزيز مهارات الإبداع وحلّ المشكلات وغيرها من المهارات الشخصيّة.

وسبق وأن احتل فريق من المبرمجين الجزائريين الشباب المركز الأول من بين 40 دولة في مسابقة فيرست غلوبال روبوكو. وهي مسابقة لبناء روبوتات افتراضية تقوم في بمهام متعددة لمساعدة الإنسان.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على صفحتها بفيسبوك “كأس العرب ليست الميدالية الذهبية الوحيدة التي تحصلت عليها الجزائر هذا الأسبوع. احتل فريق من المبرمجين الجزائريين الشباب المركز الأول من بين 40 دولة في مسابقة فيرست غلوبال روبوكو. وهي مسابقة لبناء روبوتات افتراضية تقوم في بمهام متعددة لمساعدة الإنسان”.

وأضافت سفارة أمريكا “تهانينا لنهى وطارق ومعلمهم عبد المالك على تصميم روبوت التتويج مورغانا. وهو روبوت تخييم مبرمج لقطع الأشجار، وجمع الحطب، وإشعال النار، وطهي وجبة، وحتى رعاية النحل”.

كما تابعت سفارة أمريكا “يتلقى فريق الروبوتات تدريبًا في World Learning Algeria بتمويل من شركة الطيران الأمريكية The Boeing Company. وشركة Dow الأمريكية لعلوم المواد”.