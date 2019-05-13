جزائرية تخبر زوجها العقيم أن العيب فيها خوفا عليه.. هذه ردة فعله

تطرق برنامج “مازال الخير 2″، الذي يبث حصريا على قناة “النهار”، لموضوع جد حساس، وهو العقم لدى الأزواج.

ولأجل معالجة هذا الموضوع، قام طاقم البرنامج، بتجربة تمثيلية، تمثلت في قيام سيدة بطلب المساعدة من الناس، لإخبار زوجها بخبر سيئ.

ويتعلق الخبر، بتحاليل طبية انتظرها الزوجان، لمعرفة من لديه مشكل في الإنجاب، وكانت التحاليل تبين أن المشكل موجود عند الزوج.

إلا أن السيدة، خافت على زوجها من وقع هذا الخبر عليه، فطلبت من المارة أن يخبروه بأن مشكل الإنجاب متعلق بها، على أساس أنهم موظفون بالعيادة.

وكانت ردة فعل الزوج بعد سماعه خبر عقم زوجته، مفاجئة، وقال أنه لا يريدها، وأنه سيتزوج عليها.

وهنا يجد الناس أنفسهم في موقف صعب، ولا يجدون ما يقولونه للسيدة التي ضحت بنفسها، لكي لا تجرح زوجها.