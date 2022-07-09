جزائرية تفقد عائلتها في حريق مهول بكندا

توفي رب عائلة وابنه في حريق شب بمنزلهم العائلي في منطقة Longueuil بكندا، حسب ما تداولته وسائل الإعلام الكندية.

وأفادت ذات المصادر أن الحريق الذي وقع في شارع Cuvillier Est كان شديدًا. لدرجة أنه تم استدعاء العشرات من رجال الإطفاء لإخماده، خاصة وأنه وصل إلى خمسة منازل.

واضطرت الأم جزائرية الأصل البالغة من العمر 44 عامًا للقفز من نافذة الطابق الثاني لإنقاذ حياتها. وبحسب شهود عيان، قام شخص باحتجاز الأم المدعوة نجية. ر، ومنعها من مواجهة النيران لإنقاذ أسرتها.

في الساعات التي تلت ذلك، عُثر للأسف على زوجها، جاي لوسيل، 69 عامًا. وابنها أنطوان، 11 عامًا، ميتين تحت الأنقاض.

ولا يزال قسم شرطة Longueuil لا يعرف ما الذي أدى إلى نشوب الحريق وما إذا كان من أصل إجرامي.

وأفاد الاعلام الكندي أن الشاهد الرئيسي لا يزال في حالة حرجة في الوقت الحالي.

وقالت ليندا شقيقة الضحية “إنها امرأة لطيفة للغاية. هي امرأة تحب زوجها كثيرا وتحب ابنها كثيرا. لقد فعلت كل شيء من أجل سعادة ابنها”.

وأضافت أختها “بدأت نجية فصلاً جديدًا تمامًا في حياتها منذ أكثر من 13 عامًا عندما غادرت الجزائر إلى كيبيك. حيث التقت هناك بزوجها المتوفي. لقد كانوا عائلة مثالية ورائعة”.