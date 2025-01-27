جزائرية تُتوج بلقب ملكة جمال العرب 2025

تُوجت الجزائرية، بشرى دحلب، بلقب ملكة جمال العرب للقارات لعام 2025، في احتفالية ملكية أُقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهدت المسابقة، تنافسا كبيرا بين 11 متسابقة من دول عربية متنوعة، تزينوا بالملابس التقليدية الجميلة للبلدان العربية.

واستطاعت دحلب أن تتفوق على ممثلات كل من من مصر، الإمارات، العراق، السودان، اليمن، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس وليبيا.

وحازت المصرية ريم الجنزوري على لقب ملكة جمال عرب إفريقيا، بينما نالت المغربية سكينة عمروش لقب الوصيفة الأولى. وذهب لقب الوصيفة الثانية إلى اللبنانية نرجس بيطار.

ومسابقة ملكة جمال العرب هي حدث سنوي يهدف إلى اختيار فتاة عربية تجمع بين الجمال والثقافة. مع الالتزام بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة.

وتأسست المسابقة في عام 2006، وتُقام فعالياتها في عدة دول عربية. حيث تتنافس المشاركات على اللقب من خلال مجموعة من الأنشطة والاختبارات التي تبرز جمالهن وثقافتهن.

https://www.instagram.com/p/DFSYfLVM1TS/