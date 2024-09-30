جزائرية ضمن المتنافسين على لقب “قارئ العالم العربي” بالسعودية

أطلق مركز إثراء العربي حفل “أقرأ”، المزمع إقامته شهر أكتوبر القادم. بمشاركة جزائرية تنافس على لقب “قارئ العالم العربي” تحت شعار “القراءة جسر عبور”.

وستشارك الجزائر بالمتسابقة، فخر مرام محمد صدوقي، التي تتنافس على لقب قارئ العالم العربي خلال المسابقة المقرر إقامتها يومي 11 و 12 أكتوبر في مركز إثراء بالظهران السعودية.

ويشهد الحفل مشاركة عبد الرزاق قرنح الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 2021 وأولغا توكارتشوك، المتوجة بالجائزة نفسها عام 2018 .

وستكون الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي حاضرة في هذا الحدث الذي يرتقب أن يشارك فيه ما يزيد عن 106.000 متسابق.

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